Politiikasta luopuva Anneli Jäätteenmäki suomii politiikan keskustelukulttuuria: "En juuri katso enää eduskunnan kyselytunteja"

Anneli Jäätteenmäki ei asettunut ehdolle kevään vaaleissa, mutta politiikan seuraamista hän aikoo jatkaa. Keskustan jäämiselle oppositioon olisi Jäätteenmäen mielestä hyvät perusteet. Jäätteenmäki on samaa mieltä eduskunnan keskustelukulttuuria arvostelleiden kanssa. Väittely europarlamentissa on hänen mukaansa kohteliaampaa.

Poliitikon urasta luopuva europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki (kesk.) yhtyy useiden kokeneiden kansanedustajien näkemykseen politiikan keskustelukulttuurin raaistumisesta. Arvostelijoiden mukaan eduskunnan valtasi menneellä kaudella tahallisen väärinymmärtämisen kulttuuri ja kunnioituksen puute edustajatovereita kohtaan.

Pitkän uran sekä kotimaan politiikassa että europarlamentissa tehnyt Jäätteenmäki allekirjoittaa näkemyksen. Eduskunnan ja europarlamentin keskustelukulttuurit eroavat hänen mukaansa merkittävästi.

– EU-parlamentissa keskustellaan pääasiallisesti kohteliaasti. Kehutaan ja kiitellään toisia. En juuri katso enää eduskunnan kyselytunteja. Tapa keskustella vieroittaa, hän toteaa.

Jäätteenmäki kertoo esimerkkinä tapauksen, jossa toisen ryhmän edustaja puuttui hänen esitykseensä EU-parlamentin täysistunnossa.

– Ensin edustaja kehui esitystäni, mutta sanoi sitten siinä olevan kaksi kohtaa, joiden takia asia pitäisi jättää pöydälle. Esityksessä ei ollut kuin kaksi kohtaa eli edustaja oli eri mieltä koko esityksestä, mutta halusi ilmaista asian diplomaattisesti.

Jäätteenmäki muistuttaa, että parlamentissa voidaan määrätä sakot loukkaavasta kielenkäytöstä. Pitäisikö käytäntö tuoda myös eduskuntaan?

– En ota siihen kantaa. Se on eduskunnan asia.

"Oppositioon jäämiselle on hyvät perusteet"

Eduskuntavaaleissa sukeltanut keskusta löytää itsensä seuraavalla kaudella Jäätteenmäen arvion mukaan oppositiosta.

– Oppositioon jäämiselle on hyvät perusteet. Hallitustunnustelut kannattaa kuitenkin käydä ensin rauhassa loppuun.

Hän ei paljasta suosikkiaan puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi.

– Keskustalaiset ovat aina valinneet puheenjohtajansa itsenäisesti ja omaa harkintaansa käyttäen. Nyt pitää valita puheenjohtaja, joka pistää puolueen kuntoon.

"Nationalismin nousu ei suurin ongelma"

Kevään eurovaaleissa on etukäteen spekuloitu populististen puolueiden nousulla. Osa kansallismielisistä puolueista on kokoamassa voimiaan parlamentissa yhteisen ryhmän alle. Kuluneella kaudella ne olivat jakautuneet kolmeen ryhmään.

– Euroopan kansalaisten suurin ongelma ei ole oikeistopopulistien tuleva yhteistyö tai nationalismin nousu. 11 prosenttia eurooppalaisista on huolissaan nationalismin noususta. Enemmän huolestuttavat ilmastonmuutos, talouden tila, eriarvoisuus, korruptio ja maahan- tai maastamuutto.

– Populistiset liikkeet ovat ongelma sen sijaan suurimmille puolueille, jotka luonnollisesti ovat huolestuneita omista paikoistaan ja siitä, etteivät ne voi jatkossa yhtä suoraviivaisesti päättää politiikan linjasta. Euroopan parlamentissa valtaa ovat pitäneet samat voimat siitä lähtien, kun ensimmäiset suorat vaalit järjestettiin vuonna 1979. Euroopassa on käynnissä muutos ja murros. Populisteilla ei ole näihin vastausta, mutta iso osa ihmisistä haluaa muutosta politiikkaan ja samalla vakautta elämäänsä.

Jäätteenmäki ei usko, että Britannian ero EU:sta aiheuttaisi dominoefektin.

– Brexit on yhdistänyt EU:ta ja lisännyt EU:n suosiota. Eivät ihmiset halua omaan maahansa samanlaista tilannetta kuin Britanniassa. Brexit on ongelma Britannialle myös siksi, että siellä on demokratian kriisi. Parlamentti tai hallitus eivät pysty tekemään päätöksiä.

"Lähes jokaisen työuraan kuuluu pettymyksiä, joskus karvaitakin"

Jäätteenmäki ei pidä ajankohtaisena kysymystä siitä, pitääkö päätös politiikasta luopumisesta loppuun asti.

– Olen ollut politiikassa puolet elämästäni. Haluan kokea asioita yhdessä aviomieheni kanssa ja vanheta hänen kanssaan, en poliittisten mandaattien ja Brysselin kanssa.

Keskityn kirjallisuuteen, taiteisiin, ranskan kielen opiskeluun ja kuntoiluun. Tulen seuraamaan politiikkaa tarkasti, varsinkin Eurooppa-politiikkaa. En minä ole politiikkaan kyllästynyt.

Jäätteenmäki joutui eromaan pääministerin tehtävästä luottamuspulan vuoksi kesäkuussa 2003 ehdittyään toimia pääministerinä vain 63 päivää. Jäätteenmäki oli saanut eduskuntavaalien alla salaiseksi luokiteltua materiaalia mahdollista Irakin sotaa koskien.

Oikeudessa hänet vapautettiin yllytys- ja avunantosyytöksistä, ja tuomion sai asiakirjojen vuotaja.

– Lähes jokaisen työuraan kuuluu pettymyksiä, joskus karvaitakin. Päällimmäinen tunteeni on kiitollisuus siitä, että olen saanut tehdä työtä parlamentaarikkona 32 vuotta.