Politiikan tutkija: Neljä puoluetta hallituksessa on optimaalinen, perussuomalaisia ei voi sysätä sivuun noin vain

Vaaleja vuosikymmenet seurannut Tampereen yliopiston valtio-opin dosentti Pertti Timonen näkee, että hallituksessa pitäisi olla korkeintaan neljä puoluetta.

Hallitustunnustelija, sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on viestittänyt, että hänellä on tavoitteena selkeä enemmistöhallitus.

Hänen mu­kaansa ei saa syntyä sel­lais­ta ti­lan­net­ta, jos­sa yk­si pie­ni puo­lue pää­see vaa’an­kie­leksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka yksi pienryhmä lähtisi hallituksesta ovet paukkuen, niin hallituksella säilyisi enemmistö eduskunnassa.

Tämä näkemys on aiheuttanut spekulaatioita monenlaisista kokoonpanoista.

Kuusi on paljon

– Se on optimi. Viisikin on paljon ja kuusi liikaa.

Hän muistuttaa, että kuuden puolueen hallituksesta ei saatu hyviä tuloksia.

Sellainen oli edellisellä vaalikaudella, kun Jyrki Katainen (kok.) kokosi kuuluisan sixpack -hallituksensa.

– Tällaisesta kokoonpanosta saimme huonot kokemukset. Asioiden käsittely oli jatkuvaa vääntöä neljän vuoden ajan. Sellainen väsyttää.

Timosen mukaan laudalla on kaksi vaihtoehtoa. Isoista puolueista sdp:n kärryyn lähtee joko kokoomus tai keskusta.

– Kumpi se sitten onkaan, niin se ratkaisee, mitkä ne muut puolueet ovat.

Kuka jättäisi kesken?

Timosen ykkösvaihtoehto seuraavaksi hallituspohjaksi on selvä.

– Jos hallituksen muodostavat sdp, kokoomus, vihreät ja rkp, niin hallituksella on 108 paikkaa eduskunnassa.

Käytännössä paikkoja on 107, sillä puhemies ei saa äänestää ja hänet valitaan hallitusryhmittymästä.

Tämä ei ehkä ole Rinteen lähtökohdan kannalta tarpeeksi laaja, mutta Timosen mukaan näistä puolueista tuskin mikään jättäisi leikin kesken.

– Mikä näistä neljästä lähtisi pois? Rkp haluaa olla aina hallituksessa. Jos vihreät tai kokoomus lähtisi, niin sehän tietäisi koko hallituksen hajoamista.

Timonen myöntää, että sdp:llä ja kokoomuksella on erilaiset linjat talouspolitiikasta, mutta ovat nämä puolueet olleet ennenkin yhdessä hallitusvastuussa ja useamman kerran.

– Jos sinipuna syntyy, niin termi on mielestäni väärä. Pitäisi puhua punasinisestä hallituksesta, koska sdp on suurin.

Vasemmistoliitto hiertää

Jos tässä kokoonpanossa olisi mukana vasemmistoliitto, niin määrä nousisi 16 edustajalla ollen hulppeat 123.

Kokoomuksessa ei kuitenkaan ole haluja istua samassa hallituksessa kuin vasemmistoliitto ja kuten tutkija huomauttaa, hallituksessa ei saisi olla liikaa puolueita.

Historiallinen tappio

Toinen päävaihtoehto on, että keskusta on mukana.

– Jos kokoonpano olisi sellainen, että siinä olisi sdp, keskusta, vihreät, rkp ja ehkä kristillisetkin, niin tässä vaihtoehdossa on aika paljon puolueita.

Timonen pitää keskustan mahdollista hallitukseen menoa ongelmallisena.

– Se olisi hiukan vaalituloksen mitätöintiä ja parlamentarismin oppikappaleiden vastaista. Keskustalla oli vuosisadan heikoin tulos. Näin isoa vaalitappiota on nähty meillä harvoin.

Hän jatkaa, että punamulta-ajatuksia on nähtävästi sdp:llä ja myös keskustassa, mutta tällaisen tuloksen jälkeen keskustan mukanaolo hallituksessa näyttäisi oudolta.

Johtajat väistyvät

Keskustan kannalta neuvotteluissa on kaiken kaikkiaan erikoinen tilanne, sillä puheenjohtaja vaihtuu syksyllä.

– Juha Sipilä (kesk.) on väistyvä puheenjohtaja. Kuka siellä ottaa vastuun hallitusratkaisusta, olipa se mikä tahansa, Timonen kysyy.

Vihreillä on hänen mukaansa sama tilanne.

– Heilläkin on väistyvä puheenjohtaja. Kuka vastaa ratkaisusta? Kun meillä vielä on toimitusministeristö, niin tilanne on sekava kaiken kaikkiaan.

Kolme suurinta?

Tutkija muistuttaa, että perussuomalaisia ei voi unohtaa.

– He ovat merkittävä poliittinen voima. Ei heitä voi noin vain sysätä oppositioon, varsinkin, jos puolue itse on halukas lähtemään hallitukseen. Puolue on toiseksi suurin. Eroa ykköspuolueeseen oli vain noin 7 000 äänen verran.

Millaiseen hallitukseen perussuomalaiset sopisivat?

– Rinnehän on ollut aika jyrkkä heidän suhteensa. Vihreiden tai vasemmistoliiton näkeminen yhdessä perussuomalaisten kanssa hallituksessa tuntuu vaikealta.

Viime vaalien jälkeen hallituksen muodosti kolme suurinta. Olisiko se mahdollista myös tällä kertaa, eli sdp, perussuomalaiset ja kokoomus?

– Ainakin se olisi uutta ja mielenkiintoinen koostumus.

Jos tällainen kokoonpano syntyisi, niin edustajamäärä nousisi 117:een.