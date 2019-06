Politiikan jättänyt Seppo Kääriäinen: "Vastakkainasettelu ei ole vain negatiivinen asia" – Liisa Jaakonsaaren mielestä elämme totisesti synkkää aikaa

Miten niin kriisissä? Ollaanko me kansalaiset äänestetty väärin? Ehkä Liisan mielestä. Kuka siellä EUssa on ollut hommissa Liisa? Miksi Eu on itse ajanut tilanteen tähän, kun se ei ole pitänyt kiinni omista päätöksistä. Näistä ovat ensimmäisenä isot maat livenneet. Miksi se on annettu tapahtua? Eu:n huonoa tilaa on turha laittaa kansalaisten syyksi, ei missään nimessä, mutta sehän on helpoin tapa politiikolle. Suurin syy on Eu itse ja sen päättäjät, ei demokratian kannalta tärkeät elementit kuten kriittiset kansalaiset.