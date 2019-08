Poliisiylijohtaja Kolehmainen kantaa huolta groomingista: "Seksuaalirikoksen uhriksi joutumisen uhka on todellinen"

Mitä kaikkea verkkorikollisuus voi sisältää ja miten siltä voi suojautua? Tätä pohti poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen puhuessaan lauantaina Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen järjestämässä Poliisin päivän tapahtumassa Haminan torilla.

Suurin osa petoksista tehdään nykyisin netissä.

– Rikolliset kalastelevat pankkitunnuksia ja virittelevät epäilyttävän halvalta tuntuvia tilausansoja. Netissä saatetaan loukata toisten kunniaa, levittää perättömiä tietoja, tehdä petoksia toisen ihmisen henkilötunnuksella tai kiristää laittomasti hankituilla valokuvilla, Kolehmainen sanoi.

Hän nosti esiin myös lasten houkuttelemisen netissä – siis niin kutsutun groomingin. Kolehmaisen mukaan se on iso huolenaihe.

– Seksuaalirikoksen uhriksi joutumisen uhka on todellinen. Samalla kun on turvattava näiden rikosten tutkinta ja uhrien auttaminen, niin pitää kiinnittää erityistä huomiota rikosten ennalta estämiseen. Lapsista ja nuorista huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

Kolehmaisen mukaan yhteiskuntamme on niin verkottunut, että verkkorikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa – sellainenkin henkilö, joka ei lainkaan käytä sosiaalista mediaa tai nettiä.

– Verkkorikollisuus voi näyttäytyä esimerkiksi siten, että tavallisella kansalaisella ei ole pääsyä terveydenhuoltoon, koska kaupungin tietojärjestelmiin on tehty hyökkäys, joka estää osin terveyspalveluiden käytön. Digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka kaikkien hyvine mahdollisuuksineen valjastetaan varmuudella tulevaisuudessa myös rikollisiin tarkoituksiin.

Poliisiylijohtajan mukaan nettirikollisuutta voidaan torjua jo ennalta.

– Tuntemattomilta tahoilta verkon kautta tulleisiin yhteydenottoihin on syytä suhtautua varauksella. Omia henkilötietoja ei myöskään pidä antaa tuntemattomille. Jos epäilet joutuneeksi rikoksen uhriksi verkossa, kannustan aina ilmoittamaan asiasta poliisille.

Kolehmainen otti esiin myös Porvoon poliisiampumiset. Tapaus saattoi hänen mukaansa horjuttaa kansalaisten turvallisuuden tunnetta.

– Viime viikonloppuna tuo tunne saattoi hyvinkin horjua, kun Porvoossa poliisia ampuneet ja vaaralliset aseistetut epäillyt pakenivat viranomaisia kansan keskellä. Heidät saatiin kuitenkin kiinni alle vuorokaudessa, ja uusilta henkilövahingoilta vältyttiin.

Koko poliisihallinto kuten myös koko yhteiskunta on Kolehmaisen mukaan ollut loukkaantuneiden poliisimiesten tukena.

– Olemme myös organisaationa saaneet kannustavaa palautetta eri puolilla maata. Kiitos, se auttaa meitä jaksamaan. Kiitos myös siitä, että olemme saaneet vihjeitä ja apua, silloin kun olemme sitä tarvinneet. Meillä on ollut tunne, että Suomessa poliisilla on kansan tuki.

Poliisiylijohtajan mukaan lähiympäristön rikosilmiöistä ihmisiä huolestuttavat eniten rattijuopot, ampuma-aseilla tehdyt rikokset, huumeiden käyttö ja myynti, seksuaalirikokset sekä pahoinpitelyt. Näille kaikille on yhteistä se, että ne saattavat aiheuttaa hengen ja terveyden vaaraa ja siten horjuttavat myös turvallisuuden tunnetta.

Poliisin päivä järjestettiin nyt 11. kerran. Tapahtumia oli kaikkien poliisilaitosten alueella.