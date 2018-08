Poliisiylijohtaja: Halvempaa torjua ongelmia kuin tutkia rikoksia kalliisti

Ok ihan oikeilla jäljillä tässä ollaan, mutta miksi me ei nyt sitä vieläkään voida ääneen sanoa, että missä ne rikokset todella ehkäistään? Miksi ehkäistä maamme rajojen sisällä enää yhtään mitään kun rikokset voidaan ehkäistä maamme rajoilla? Kyllä sanoin sen ääneen. Joko me olemme tulleet siihen pisteeseen, että sananvapaudellekin aletaan asettamaan rajoituksia?

Me olemme Suomessa pärjänneet aina omien suomalaisten rikollisten kanssa ja pärjäämme jatkossakin. Suomen poliisi tietää tasan tarkkaan miten suomalaiset rikolliset toimivat ja sen kanssa me pärjäämme. Se mikä tässä on nyt uutta niin nämä terroristi-iskut. Nyt on Oulussakin kauppakeskusten ovien eteen tuotu betoniesteitä että terroristit eivät voisi ajaa autolla sisään. Se terrorismi pitää torjua maan rajoilla eikä maan sisällä. Meillä on nyt kansalaisia kuollut tämän touhun seurauksena. Rajalle ne määrärahat eikä käyttäydytä enää kuin lapselliset hölmöläiset jotka eivät voi ääneen asioita sanoa.