Poliisin haaviin jäi 104 rattijuopumuksesta epäiltyä vuorokauden aikana, valvontamaratonissa jäi kiinni myös 16 etsintäkuulutettua

Liikkuva Poliisi lakkautettiin vuoden 2014 alussa. Nykyisellä kalustolla varustettu poliisimme on varmasti päivittänyt tietonsa ja taitonsa paremmin nykyajan vaatimuksiin. Sitä osoittaa sekin, että nykyisin liikennevalvonnassa jää kiinni myös huomattava määrä etsintäkuulutettuja joten valvonnan kattavuus on parantunut. Mitä tulee esimerkiksi nopeusvalvontaan ns. peltipoliiseineen ja niiden sijoittelusta käytyyn keskusteluun, se vain osoittaa, että me valvonta-alamaiset ajamme "tolppaankin" ihan omaa tyhmyyttämme oli organisaatio mikä hyvänsä.