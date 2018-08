Poliisille uutta 80 virkaa, armeijalle lisää väkeä, ensi vuoden budjetti tuomassa sinisten haluamat lisävirat – katso hallituksen infoa livenä

Siniset saamassa haluamansa lisävirat. Lex Lindström 2 voimaan entisin ehdoin.

Ensi vuoden budjetti näyttää Lännen Median tietojen mukaan hellivän sinisen tulevaisuuden toiveita.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) peräänkuulutti viikko sitten Lännen Median haastattelussa, että armeija tarvitsee kiireesti lisää väkeä. Hallituslähteiden mukaan puolustusvoimat on saamassa sata uutta tehtävää. Tätä määrää Niinistö itse esittikin.

Erityisesti puolustusvoimissa on pulaa aliupseeristosta. Suurin osa eli noin puolet uusista tehtävistä kohdennetaan ilmavoimiin.

Toinen puoluetta ilahduttava uutinen on, että poliisille on tulossa 80 uutta virkaa. Niistä tiettävästi 20 kohdennetaan haja-asutusalueille. Määrä on huomattavasti pienempi kuin mitä siniset halusivat. Joissakin puheenvuoroissa puhuttiin jopa 800 uutta poliisin virasta.

Sinisten tavoitteena budjettiriihessä oli myös pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen panostaminen. Kyse on niin sanotusta Lex Lindström kakkosta.

Se on jatkumassa entisin ehdoin, eli eläketuki suunnataan yli viisi vuotta työttömänä olleille yli 60-vuotiaille.