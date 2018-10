Poikkeuksellinen rikosjuttu liittyy Helsingin huumepoliisin ex-päällikön Jari Aarnion huumerikoksiin, joista tämä on saanut maksimituomion käräjäoikeudessa. Hän on valittanut päätöksestä hovioikeuteen. Aarnio nousee syytettyjen penkille entisten työtovereidensa kanssa tänään. Kuva on aiemmasta käräjäoikeuden käsittelystä, jossa oli mukana myös asianajaja Riitta Leppiniemi. KUVA: Kimmo Penttinen