Poliisijärjestöjen liitto ajaa virkapukujen nimitunnisteista luopumista – syynä poliisien maalittamisen yleistyminen

Ei ole mitään syytä sille, miksi palveluammatissa pitää olla koko nimi näkyvissä. Kaikesta asiakassuhteesta kun jää kuitenkin asiakkaalle dokumentti, jossa on vastaavan hoitajan/lääkärin/myyjän koko nimi. Jos valittamista on, se voidaan tehdä näiden dokumenttien perusteella, ja asiakkaan oikeusturva on siinä turvattu.

Tämän lakialoitteen pitäisi levitä koskemaan kaikkia asiakaspalveluammateja.