Poliisihallitus päivittää kiinni otettujen kohtelun ohjeita, tavoitteena vähentää putkakuolemia – "Terveydentilan valvonta otetaan selkeäksi painopisteeksi"

Poliisihallitus kertoo päivittävänsä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettuja ohjeita. Päivityksen tavoitteena on parantaa vapautensa menettäneiden terveydentilan valvontaa.

– Poliisin tehtävänä on suojella perus- ja ihmisoikeuksia ja vapautensa menettäneiden turvallisuus on poliisin vastuulla. Meidän on siten pystyttävä selvittämään heidän terveydentilansa heti kiinniottotilanteesta lähtien, poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta kertoo uudistuksen syistä.

Arvelinin mukaan huolellisuusvelvoite ulottuu edelleen tulotarkastukseen sekä säilytystilan ja vapautensa menettäneen valvontaan yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

– Terveydentilan valvonta otetaan selkeäksi painopisteeksi säilytys- ja vartioimistoiminnassa. Samalla selvitetään mahdollisuudet kehittää poliisi- ja työpaikkakoulutusta sekä etsiä hyötyjä viranomaisyhteistyöstä.

Poliisihallitus kertoo myös aikovansa selvittää mahdollisuuksia uuden teknologian, kuten niin sanotun sisätilantutkan, käytössä säilytysturvallisuuden parantamiseksi. Arvelin muistuttaa kuitenkin, ettei teknologia korvaa perinteistä fyysistä valvontaa.

Putkakuolemista kerättävien tietojen tilastointia, analysointia ja raportointia on määrä parantaa. Työ, jonka pääpaino on kuolemien taustalla olevissa syissä ja kuolemien ehkäisemisessä, tehdään Poliisiammattikorkeakoulussa.

Uusi ohjeistus perustuu eduskunnan oikeusasiamiehen viime vuonna antamaan päätökseen, jossa oli tutkittu hyvin laajasti putkakuolemien ennalta estämiseen ja selvittämiseen liittyvien viranomaisten toimintaa.

Vapautensa menettäneiden kohtelu nousi viime vuonna esille myös Oulussa, kun eduskunnan oikeusasiamies suoritti huhtikuussa 2019 Haukiputaan poliisivankilaan suorittamassa tarkistuksessa havaittiin vakavia puutteita.

Oikeusasiamies kertoi pitävänsä hyvin ongelmallisena, että vapautensa menettäneiden säilytys on järjestetty monelta osin epätyydyttävien ja jopa lainvastaisten väliaikaisratkaisujen varaan vuosikausiksi. Kalevan tietojen mukaan Haukiputaan moduulivankilassa on tapahtunut myös yksi putkakuolema.