Poliisihallituksen analyysi: ilmoitettujen rikosten määrä vähenee, ilmiö havaittu myös maailmanlaajuisesti

Kuikahan suurta roolia rikosten ilmoitusten vähenemiseen vaikuttaa kansalaisille jo varsin perille mennyt tieto siitä, että poliisit säännönmukaisesti ilmoittavat resurssipulaan vedoten, ettei heillä ole mahdollisuutta alkaa tutkia pienempiä rikoksia. Yrittäkääpä saada poliisi paikalle, jos teiltä on varastettu vene, perämoottori, polkupyörä, peräkärry tai autoonne on murtauduttu ihan vain esimerkiksi otettuina. Ihmiset jättävät ilmoittamatta rikoksia, joita poliisit eivät tutki. Näin jotkut saattavat päätyä jopa ajatukseen, että rikostenkin määrä on vähenemässä.