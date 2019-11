Poliisiammattikorkeakoulun opettaja syytteeseen seksuaalisista hyväksikäytöistä ja ahdistelusta – asianomistajia on seitsemän

Poliisiammattikorkeakoulun opettajana toiminutta ylikonstaapelia vastaan on nostettu syytteitä seksuaalisista hyväksikäytöistä, seksuaalisesta ahdistelusta sekä virkavelvollisuuden rikkomisista. Syyttäjä kertoo asiasta tiedotteessaan.

Asiassa on seitsemän asianomistajaa.

Vastaaja on ollut virasta pidätettynä koko esitutkinnan ajan ja on edelleen virasta pidätettynä. Vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Haastehakemus on toimitettu Pirkanmaan käräjäoikeuteen maanantaina. Haastehakemus tulee julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää. Pääkäsittelyn ajankohta on joulukuun alussa 2019.

Poliisi on määrännyt koko esitutkinta-aineiston salassa pidettäväksi. Tuomioistuin päättää oikeudenkäynnin ja sen asiakirjojen julkisuudesta.