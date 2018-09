Poliisi varoittaa kiristysviesteistä, jotka lukitsevat tietokoneen - "Nousussa oleva ilmiö"

Eri puolilla Suomea on viime viikkoina tullut ilmi tapauksia, joissa haittaohjelma on lukinnut tietokoneen ja käyttäjältä on yritetty kiristää rahaa lukituksen purkamiseksi.

Mikkelissä poliisi selvittää tapausta, jossa uhrin tietokone oli lukkiutunut ja näytölle oli ilmestynyt poliisin logo sekä viesti, jossa vaadittiin rahaa.

Poliisin mukaan kiristysviestejä lähettävät haittaohjelmat liittyvät usein vierailuihin erilaisilla aikuisviihde- tai seuranhakusivustoilla. Jos joutuu kiristysviestin uhriksi, poliisi korostaa, ettei "lunnaita" kannata maksaa.

- Kiristysviestit vaikuttavat olevan nyt nouseva ilmiö. Sen sijaan esimerkiksi pankkitunnusten kalastelu poliisina esiintyen on vähentynyt, kun ihmisiä on valistettu asiasta, kertoo rikosylikonstaapeli Tarja Lehtonen Itä-Suomen poliisista.

Poliisi muistuttaa, että haittaohjelmien estämiseksi on tärkeää pitää tietokoneen käyttöjärjestelmä ja virustorjunta ajan tasalla.