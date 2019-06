Poliisi valvoi rattijuopumuksia tehostetusti viikonloppuna – ajoneuvojen kuljettajille tehtiin koko maassa noin 39 000 puhalluskoetta

Puhalluskokeissa tavoitettiin torstain ja sunnuntain välillä 136 alkoholista johtuvaa ja 32 huumeista johtuvaa rattijuoppoa. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen pitää määrää kesäaikana melko tavanomaisena.

Koko Suomessa tehtiin viikonlopun aikana yhteensä noin 39 000 puhalluskoetta ja 78 huumepikatestiä. Poliisilaitokset käyttivät puhalluskokeisiin noin 2000 työtuntia.

– Alle rangaistavuuden rajan jäi 821 kuljettajaa, joiden puhalluskokeessa todettiin kuitenkin alkoholia. Tämä määrä on samaa tasoa kuin kuukausi aikaisemmin suoritetussa rattijuopumusvalvonnassa, Ihalainen sanoo.

Rattijuopumustapauksista koituvat henkilövahingot keskittyvät tyypillisesti kesäkuukausille. Viime vuonna koko maassa jäi kiinni yhteensä noin 19 000 rattijuoppoa.

– Poliisi puhalluttaa aktiivisesti kuljettajia ja erityisesti kesän aikana, jolloin rattijuoppoja ja niistä johtuvia onnettomuuksia on runsaasti, poliisitarkastaja muistuttaa.

Rattijuopumuksen rajana on, että epäillyn veren alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 0,5 promillea tai hänellä on litrassa uloshengitysilmaa vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia. Rattijuopumus luokitellaan törkeäksi, jos rikoksentekijän veren alkoholipitoisuus vähintään 1,2 promillea.