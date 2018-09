Siinä tuhoutui taas jotain sellaista mitä ei voi rahallakaan korvata.

Täytyy olla päässä pahasti vikaa että menee arvokkaita historiallisia rakennuksia polttamaan. Pehmustettuun koppiin tekijä jos on todellakin tahallaan sytytetty. On kuitenkin muistettava että tässä on ollut joitain ukonilmojakin viime päivinä.