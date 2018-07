Tästä näyttää tulevan uusi tapa, mutta ihan selvästi tällainen toiminta on kiihottamista Suomen lakia ja oikeusistuinta vastaan.

Näille henkilöille, jotka vastustavat palautuslentoja ja niin ollen Suomen lakia ja voimassa olevaa tuomioistuimen päätöstä, on määrättävä oikeuden eteen vastaamaan teostaan. Lentoyhtiöllä on varmasti omat vaatimuksensa lennon viivästyttämisestä, ja myöskin muut matkustajat voivat myöhästyä jatkolennoilta ym. menoistaan.

Lentoyhtiöt voisivat määrätä näille palautuslentoja vastustaville henkilöille porttikiellon lennoilleen.