Poliisi tempaisee taas vuorokauden mittaisen valvontamaratonin – "Auto on syytä jättää kotiin, jos aikoo juhlistaa pikkujouluja alkoholijuomin"

Miksi tässä valtakunnassa ollaan niin lepsuja, että poliisin on lain mukaan velvollinen ilmoittamaan hyvissä ajoin kampanjoistaan liikenneturvallisuuden edistämiseksi ? Miksi jokaikisestä peltipoliisista on ilmoitettava enakkoon? Oulun murheekryyni on surmanajon kaltainen kaahaaminen mm. Pohjantien sillalla. Sitäkään ei saada kuriin. Miksi? Minne meistä suomalaisista on kadonnut vastuullisuus jopa aina hallitusta myöten?