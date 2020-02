Poliisi varoittaa vääristä merkinnöistä Suomessa myydyissä haulikon patruunoissa.

RC Hyperfast Camo Steel 12/76 34g haulikon 3,81mm (engl. 2) hylsyssä on tehtaalta lähtiessä virheellisesti merkintä 70mm hylsynpituudesta tuotantoerässä 42-323. Oikea merkintä pitäisi olla 76mm.

70mm merkintä 12/76 kaliiperin patruunan hylsyssä voi poliisin mukaan aiheuttaa vaaran mahdollisuuden erityisesti vanhemmissa pienemmällä paineella koeammutuissa 12/70 kaliiperin aseissa. Kyseistä patruunaa tule käyttää niissä missään olosuhteissa.

Erä on tuotu Suomeen kesällä 2019. Rasiassa on oikea kaliiperimerkintä, mutta irtopatruunoilla on sekaantumisriski. Eränumero löytyy patruunarasian pohjasta läpän sisäpuolelta.

Patruunoita ostaneita pyydetään palauttamaan jäljellä olevat patruunat myyjäliikkeeseen. Myyjäliike palauttaa asiakkaalle patruunoiden hinnan.

Juttua muokattu 11.53: lisätty tuotantoerä.