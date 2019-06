Poliisi: Suomeen salakuljetettiin Venäjältä susia, joita käytettiin siitostoimintaan koirasusitilalla

Toivottavasti tämä "erikoisen" tavoittelu saadaan kitkettyä uudella lailla.

Tämä "oih niin ihana suden näköinen" ilmiö, on ollit todella törkeää eläimestä piittaamattomuutta.

Kpira on koira ja kesyyntynyt pitkän ajan saatossa lemmikiksi. Nämä hybridit elävät "pelon" vallassa, niille vieraassa ympäristössä, koska niissä on villieläintä, sutta.

Koirarotuja ja niiden sekoituksia on maailma pullollaan, jos ei niitä löydy sopivaa, niin kannattaa ottaa kultakala.

Koulutetaan koirat yhteiskuntakelpoisiksi ja annetaan susien olla susia.