Poliisi pysäytti 134 päihtynyttä kuljettajaa pikkujoululiikenteessä, lisäksi 24 etsintäkuulutettua jäi kiinni

Ei missään nimessä. Jos promilleraja lasketaan 0:aan tarkoittaa se sitä, että valvovan viranomaisen aika menee mitättömyyksien hoitoon ja todelliset ongelmat jäävät hoitamatta. Tunnettua on että vakavat onnettomuudet, jossa alkoholi on mukana, tapahtuvat törkeän rattijuopumuksen tason ylittävässä humalassa. Tilastojen ja tutkimusten mukaan pienessä maistissa ajavat aihettavat vähemmän onnettomuuksia kuin täysin selvät. Eli ei ole mitään järkeä vain tunteellisten argumenttien pohjalta laskea rajaa, sekä samalla lisätä kuluja, sekä sitoa yhteiskunnan resurssit aivan väärään asiaan, missä niiden ei pidä olla. Suomessa on jo liikaa näitä "mielenpahoittamisen" takia säädettyjä lakeja, joista pitää päästä eroon sääntelynpurkamisen nimissä.