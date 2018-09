Poliisi: Poikaa hakattiin vasaralla, potkittiin ja vesikidutettiin helsinkiläisasunnossa - epäiltynä joukko nuoria ja taustalla pieni velka

Poliisi epäilee alaikäisen pojan joutuneen nuorisojoukon pahoinpitelemäksi Helsingissä. Samaan kaveriporukkaan kuuluneet nuoret houkuttelivat pojan asuntoon, missä pojalta perittiin velkaa väkivalloin. Poliisin mukaan poika laitettiin käsirautoihin, häntä potkittiin ja hakattiin vasaralla sekä vesikidutettiin.

- Lisäksi hänen kaulallaan on pidetty veistä ja häntä on vesikidutettu siten, että hänen kasvoilleen on laitettu pyyhe ja sen jälkeen hänen kasvoilleen on laskettu suihkutiloissa hanasta vettä, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja Marko Forss Helsingin poliisista.

Poliisin mukaan kaikki osalliset olivat samaa kaveriporukkaa tai ainakin tunsivat toisensa. Epäselvää poliisille on kuitenkin, miksi pieni velka johti väkivaltaan.

Esitutkinnan aikana oli pidätettynä viisi ihmistä, joista kahden rooli muuttui myöhemmin todistajaksi. Epäiltyjen iät vaihtelevat alle 15-vuotiaasta täysi-ikäiseen.

Rikoksia on tutkittu törkeänä pahoinpitelynä, törkeänä vapaudenriistona ja ryöstönä. Asia siirtyy lähiaikoina syyttäjälle.