Poliisi on jatkanut kuulusteluja Kuopion bussiturmasta – "Mitään tutkintalinjaa ei ole tässä vaiheessa poissuljettu"

Poliisi on jatkanut viime perjantaisen Kuopion linja-auto-onnettomuuden esitutkintaa.

Itä-Suomen poliisi tiedottaa, että ihmisten puhuttelua on jatkettu ja kuulusteluja tehty. Poliisi ei voi kertoa kuulustelujen sisällöstä tässä vaiheessa enempää.

Poliisin esitutkinnassa selvitetään kaikkia vaihtoehtoja, jotka ovat voineet onnettomuuden aiheuttaa.

Tutkinnanjohtajan mukaan esitutkinta on aivan alkuvaiheessa, joten mitään tutkintalinjaa ei tässä vaiheessa ole vielä suljettu.

Poliisi tiedottaa asiasta seuraavan kerran, kun tutkinnassa on edetty ja jotakin tiedotettavaa on.

Otkesin mukaan jarrut olivat kunnossa

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) sai lauantaina valmiiksi onnettomuusbussin jarrujen teknisen tutkinnan. Niistä ei ole löytynyt sellaista vikaa, joka olisi estänyt jarruttamisen risteystä lähestyttäessä.

Kuljettaja ei ole ilmaissut Otkesille ulosajon johtuneen jarrujen pettämisestä. Hän ei ole kuulemisessa pystynyt kertomaan tarkkaa tapahtumien kulkua.

Otkes aikoo kuulla lähipäivinä matkustajia lisää ja selvittää tilannetta muun muassa ajopiirturin tutkinnan avulla. Linja-auton nopeus risteyksessä on ollut jälkien, ajopiirturin ja kuulemisten perusteella suuri.

Linja-auton yleiskunto ja renkaiden kunto on hyvä. Ajoneuvon käyttöönottovuosi on 2005 ja ajokilometrimäärä vajaat 800 000 kilometriä, mikä on linja-autolle tavanomainen.

Määräaikaiskatsastus autolle oli tehty maaliskuussa 2018.

Otkesin tutkinta jatkuu kuulemisilla, faktojen keruulla ja tiedon analysoinnilla. Tapahtumien tarkka kulku sekä syyt ja seuraukset selviävät tutkinnan kuluessa.

Onnettomuustutkinta pyritään saattamaan valmiiksi puolessa vuodessa.

Bussissa oli yhteensä 22 henkilöä

Perjantain turmassa kuoli neljä bussin matkustajaa, kolme naista ja yksi mies. Heistä kaksi oli Ruotsin kansalaisia, yksi Suomen kansalainen ja yksi molempien maiden kansalainen.

Linja-autossa oli 21 matkustajaa ja kuljettaja.

Loukkaantuneita bussionnettomuudessa oli useita.