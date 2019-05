Poliisi on huolissaan uudesta kiristysilmiöstä – Useilta rakennusyrityksiltä on vaadittu yhteensä satojatuhansia euroja maksuksi kaavavalituksen perumisesta

Kiusanteko valittajat ovat myös kaupungin johto ja kaupunginhallitus, kuten Oulaisissa kävi KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta ja louhimoa ei hyväksytty kaavaan. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavaan louhosalueen kaavattomaksi. Oulaisten Piipsjärvi -Lehtopäähän hyväksyttiin oikeusvaikutteinen osayleiskaava vuonna 2010. Osayleiskaavan tarkoituksena on tukea Piipsjärven säilymistä ja kehittämistä elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä. Pihapiirissämme on lupa-ehtojen vastaisesti toiminut kivilouhimo. 2010 vuonna kaupunki haki louhosaluetta väärillä tiedoilla maa-aineksen ottoon ja kaupunki kaavoitti alueen EO-alueeksi. Hallinto-oikeus kumosi tämän ja kaupunki valitti KHO:een. Valituksessaan he ovat vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin päätöksellä on kumottu Laitaperälle osoitettu Kettukallion maa-ainesten ottoalue (EO) ja kaupunginvaltuuston päätös saatetaan tältä osin voimaan. Kaupungin valitus hylättiin myös KHO:ssa.

Maatilallemme on annettu kaksi rakennusoikeutta ja rakentamista alettiin estämään väärillä tiedoilla. Rakentaminen perustuu osayleiskaavassa oikeutettuun 44 § rakentamismahdollisuuteen. Rakennuspaikka täyttää osayleiskaavan vaatimukset MRL 116 § ja 136§. Samoin tie, viemäröinti ym. ei aiheuta kaupungille kustannuksia.

Kaupungin päätöksistä ja lausunnoista käy esille, että perustavat kaavattomuuden KHO:n päätökseen. KHO:n päätös ei siis jättänyt aluetta kaavattomaksi, vaan se siis hylkäsi kaupungin kaavahakemuksen nykyisen asutuksen läheisyyden vuoksi ja koska se ei täytä lain vaatimuksia turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä.

Alettiin käyttämään vääriä perusteita "kaavattomuuteen vedoten" ja estämään rakentamista. Oulaisten kaupunki, kaupunginhallitus 22.2.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle: “Alueen välittömässä läheisyydessä oleva kaavoittamaton alue perustuu Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 13.11.2014 Dnro 1309/1/13.”