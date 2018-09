Poliisi: Lääketieteelliseen pyrkinyt sai huonot pisteet, sormeili rikoskumppanin kanssa vastauksiaan ja vaati oikaisua

Tässä tulee ilmi hyvin selkeästi, kuinka huolellisesti turvajärjestelmät pitää suunnitella, niin fyysiset kuin sähköisetkin. Tietoturvan kannalta pääsyoikeuksien hallinta on se ensimmäinen porras, jolle rakennetaan kaikki muu. Seuraavaksi tulee kulunseuranta, aivan samalla tavalla kuin rakennuksessa käynnistä jossain huoneessa, pitää sähköisessä järjestelmässä jäädä jälki käynnistä tiedostossa. Jos näillä kahdella ensimmäisellä portaalla tapahtuu jotain poikkeavaa, pitää kolmannen portaan hälyttää ja neljännen valvoa, että poikkeukseen reagoidaan. Jos alimmalla portaalla on aukko, koko turvallisuus on uhattuna, siksi pääsyoikeuksien rajaaminen on niin tärkeää.