Poliisi käännytti yli 300 autoa Uudenmaan rajoilla – Työmatkaliikenne ruuhkauttaa tarkastuspisteet maanantaina

Poliisi kehottaa varaamaan maanantaina työmatkaan runsaasti aikaa tai tekemään etätyötä, jos se suinkin on mahdollista. Tarkastuksia voi nopeuttaa ottamalla matkaan todistus liikkumisen syistä.

Poliisi on tarkastanut sunnuntain aikana 12 904 Uudenmaan rajalla ajanutta ajoneuvoa. Näistä reilut 300 ajoneuvoa on jouduttu käännyttämään takaisin.

Käännytettyjen määrä on vähempi kuin eilen lauantaina, jolloin poliisi joutui käännyttämään lähes 900 ajoneuvoa.

Sunnuntaina poliisi ei myöskään kirjoittanut yhtään sakkoa valmislain rikkomisesta.

Junamatkustajia poliisi tarkasti 454 ja näistä kymmenen käännytettiin takaisin.

Työmatkat aiheuttavat ruuhkapiikkejä

Huomenna maanantaina Uudenmaan rajalla on odotettavissa ruuhkapiikki, kun työmatkaliikenne alkaa.

Poliisin mukaan on mahdotonta arvioida etukäteen, miten pitkät jonot rajalla on. Siksi työmatkaan on varattava aiempaa enemmän aikaa.

– Ihmiset voivat vaikuttaa paljon oman ja muiden työmatkan sujuvuuteen. Jos mahdollista, tee etätöitä. Jos työpaikalle meneminen on välttämätöntä, matkusta ruuhka-aikojen ulkopuolella ja varaa runsaasti aikaa, sanoo ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisilaitokselta.

Aikaa on syytä varata tavallista enemmän myös joukkoliikenteessä matkustamiseen, sillä poliisi tekee tarkistuksia junissa ja busseissa.

Poliisi kehottaa ottamaan mukaan työnantajan todistus työmatkasta tai muu dokumentti työstäsi. Poliisi ei vaadi todistusta, mutta sellainen sujuvoittaa tarkastusten tekemistä.

Poliisi ohjeistaa näyttämään lappua ajoneuvon ikkunan läpi tai ikkunan raosta, jos todistus on riittävän selkeä. Poliisi voi kuitenkin käskeä avaamaan ikkunan ja kysyä lisätietoja.

Helsingin poliisi kertoi sunnuntaina, että Uudenmaan maakuntarajan tarkastuspisteille saapui ensimmäisen kokonaisen vuorokauden aikana 16 555 ajoneuvoa, joista 835 on jouduttu käännyttämään.

Uudenmaan liikkumisrajoitus astui voimaan lauantaina 28.3.2020 kello 00.00. Liikkumisrajoitusta valvotaan tarkistuspisteillä sekä junissa että busseissa.

Juttua on päivitetty kello 21.59. Jutun kärkeen on lisätty poliisin tuoreimmat tiedot tarkastusten määristä.