Poliisi käännytti päivän aikana yli 600 autoilijaa – useat yrittäneet päästä rajan ylitse ilman välttämätöntä tarvetta

Uudenmaan maakuntarajalla on tarkistettu yli 13 000 ajoneuvoa. Myrskylässä poliisi otti kiinni 65-vuotiaan miehen, joka ajoi kahden tiesulun läpi.

Uudenmaan maakuntarajalla on tarkistettu lauantaina reilut 13 000 ajoneuvoa. Näistä 671 ajoneuvoa on jouduttu käännyttämään.

Valmiuslain rikkomisesta poliisi on joutunut kirjoittamaan yhden sakon.

– Maakuntarajalla on käynyt ajoneuvoilla useita kokeilijoita, jotka ovat yrittäneet päästä toiselle puolelle ilman välttämätöntä tarvetta. Kehotamme välttämään tällaista toimintaa. Se hidastaa liikennettä turhaan, toteaa operaation yleisjohtaja, ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi on tarkistanut myös junamatkustajia, joita on ollut reilut kuusisataa. Junamatkustajista on jouduttu käännyttämään takaisin 12 henkilöä. Kaiken kaikkiaan junissa matkustajamäärät ovat olleet maltillisia.

Ikämies kaahasi tiesulkujen läpi

Hämeen poliisilaitos kertoi aiemmin lauantaina 65-vuotiaasta miehestä, joka ajoi kahden tiesulun läpi.

Ensimmäisellä kerralla mies ajoi Pakaantiellä Orimattilan ja Myrskylän rajalla poliisin pitämästä tiesulusta. Hän pakeni paikalta ajaen kovaa ylinopeutta. Takaa-ajoista huolimatta poliisi ei miestä tavoittanut.

Kello kahden aikaan sama mies ajoi poliisin toisesta tiesulusta läpi Porlammintien ja Lapiokoskenmyllyntien risteyksessä ja pakeni toista poliisipartiota.

Poliisi lähti ajamaan miehen perään ja takaa-ajon aikana poliisiauto ajautui pois tieltä. Ulosajossa poliisiauto vaurioitui ja poliisipartio toimitettiin sairaalaan vammojen tarkastukseen. Tiesulkujen läpi ajanut uusimaalainen mies saatiin kiinni Myrskylästä ja poliisi otti hänet kiinni.

Nyt karkuun ajanutta miestä epäillään kahdesta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta valmiuslakirikkomuksesta, niskottelusta poliisia vastaan, liikennerikkomuksesta ja törkeästä rattijuopumuksesta

Kansalaiset saivat tekstiviestin liikkumisrajoituksista

Lauantain aikana kansalaisille tiedotettiin myös tekstiviestillä, että liikennettä Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä rajoitetaan 28.3.–19.4. välisenä aikana.

Matkapuhelimiin lähetetyssä tekstiviestissä oli mukana myös linkki poliisin tiedotteeseen, jossa rajoituksista kerrottiin tarkemmin.

Uudenmaan rajoilla olevista tiesuluista on tiedotettu myös tekstiviesteillä.

Valtionneuvosto kertoi, että he ovat viranomaisyhteistyössä pyytäneet matkapuhelinoperaattoreita lähettämään kohdennetun viranomaistiedotteen asiakkaidensa matkapuhelinliittymiin.

Uudenmaan liikennerajoituksista kolmella kielellä eli suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tekstiviestitiedotteita kansalaiset ovat saaneet eri aikaan lauantain aikana.

Sulkemisesta päätettiin myöhään perjantaina

Hallitus päätti Uudenmaan eristämisen yksityiskohdista perjantaina kello 23.30 alkaneessa kokouksessa. Eduskunnan täysistunto oli vajaa tunti aiemmin hyväksynyt yksimielisesti hallituksen asetuksen rajoitusten käyttöönotosta.

Hallitus perustelee Uudenmaan sulkemista tarpeella estää koronaviruksen hallitsematon leviäminen muualle Suomeen.

Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Pekka Höök kertoi aiemmin, että tiesulut pystytettiin noin 30–40 pääväylälle ja kantatielle. Höökin mukaan moottoriteille rakennettiin järeimmät tiesulut.

Rajat saa ylittää vain pätevästä syystä

Uudenmaan rajojen sulkeminen katkaisee suuren osan liikenteestä, mutta rajat saa yhä ylittää tietyillä ehdoilla.

Tavaraliikenteen lisäksi työn, elinkeinon tai luottamustoimen takia matkustavat saavat yhä kulkea sisään ja ulos Uudeltamaalta.

Kaikki vapaa-ajan matkustaminen on estetty, mutta jokaisella on oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Hämeenlinnan moottoritielle Hyvinkään kohdalle rakennetaan tarkastuspistettä. Poliisipartiot valvovat liikennettä.

Liikkumista ei hallituksen mukaan rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy. Sellaiseksi lasketaan esimerkiksi lähiomaisen kuolema tai lapsen tapaamisoikeus.

Poliisi tiedottaa, että jokaisen Uudenmaan rajan ylittävän tulee valmistautua esittämään tarkastuspisteellä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy liikkumiselleen. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

Samat säännöt vesillä

Uudenmaan ja Suomen rajaa koskevat merellä täsmälleen samat ylityskiellot kuin maalla. Merirajaa valvotaan tutkilla ja kameroilla, joiden lisäksi liikkeellä ovat teknistä valvontaa tukevat vene-, laiva- ja lentokonepartiot.

– Kaikki rajanylikulkuun liittyvät säädökset ovat voimassa myös merirajalla, huomautti komentaja Ismo Siikaluoma torstaina.

Merellä Suomen rajana on aluevesiraja, joka kulkee 12 meripeninkulman eli noin 22 kilometrin päässä rannasta tai sisäisten aluevesien ulkorajasta. Ellei asiaan paneudu, voi valtakunnan raja ylittyä varsinkin avomerellä kipparin huomaamatta.

Veneily maasta ulos on sallittua vain pakottavissa tapauksissa. Silloinkin ylityksen olisi tapahduttava Ahvenanmaan, Hangon, Helsingin, Haapasaaren, Santion tai Nuijamaan ylityspaikoilla.

Lisäksi Ahvenanmaalle veneilevän pitäisi jäädä kahden viikon karanteeniin.

– On erittäin tärkeää noudattaa kaikkia annettuja ohjeita Covid-19 -epidemian leviämisen estämiseksi. Suomen hallitus suosittelee kansalaisille välttämään turhaa matkustamista maan sisällä. Suositus pätee myös Ahvenanmaalla, korosti maakuntahallituksen sosiaali- ja terveysministeri AnnetteHolmberg-Jansson torstaina.

Maakuntahallitus vetoaa Ahvenanmaalle saapuvien siirtyvän heti vapaaehtoiseen 14 päivän karanteeniin.

Tämä koskee saapumista alueilta, joissa on "vakiintunut koronainfektio", mikä tarkoittaa käytännössä koko rannikkoaluetta. Suositus on toistaiseksi voimassa huhtikuun puoliväliin.

– Jos osoittautuu, että suositusta on syytä muuttaa, tietenkin teemme niin, Holmberg-Jansson totesi.

Juttua on päivitetty kauttaaltaan kello 22.21.