Poliisi ja Puolustusvoimat takavarikoi räjähteitä yksityisasunnosta Ivalosta

Tässähän on sellainen jännä dilemma, että kun joku joskus jotain sota-aikasta, tai muuten vain historiallisesti arvokasta löytää, on sen ilmoittamiskynnys korkea, koska ilmoitettuaan löytäjä ei nykyisin saa pitää, eikä saa palkkioksi kuin ehkä lämmintä kättä, jos sitäkään. Tämähän johtaa siihen, että nyt niitä kranaatteja yms. räjähteitä on löydetty ja jemmattu milloin minnekin ensin siinä ajatuksessa, että ei haluta luopua ja myöhemmin ei uskalleta tunnustaa jemmanneensa, ettei tule sanktioita.

Olisko joku kannustin hyvä näihin? esim. "Ilmoita nyt ilman seuraamuksia ja saat junkkerssin kylkipellistä valetun pinssin."?

PS: Sota-ajan kätköjen tasainen löytyminen ei ole osoittanut laantumista, enkä usko että seuraavaan 50:een vuoteen sitä tekee.