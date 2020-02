Poliisi ja Kyberturvallisuuskeskus varoittavat huijauspuheluista – uhreille pahimmillaan tuhansien eurojen menetyksiä

Aivan käsittämätöntä miten televerkkokin on päästetty tällaiseen kuntoon että puhelin numeron kaappaaminen ja tällainen toiminta on mahdollista. Valvova viranomainen ei ole tehtäviensä tasalla enää. Kyllä puhelinverkossa pitäisi olla varmistettu että missä oloissa numeroa ei pysty kaappaamaan tai dublikoimaan. Onkohan tämäkin seurausta siitä kun intialaiset ja kiinalaiset koodarit on päästetty käsiksi verkon ydintietoihin ja koodamaan sinne tahattomasti huolimattomuuttaan tai tahallisesti koodia joka mahdollistaa kyseisen toiminnan. Trafi ei kuulemma tiedä edes miten tuo numerondublikointi tapahtuu. Olisiko syytä pistää vauhtia tutkintaan ja estoon... Valvova viranomainen alkaa kohta saada korvausvaatimuksia...

Muutoinkin miksei maksullisiin numeroihin ole asetettu maksulle rajaa ja lisäksi esim pakollista tekstiviesti hyäksyntaa joka kerta ennenkuin lasku alkaa juosta.