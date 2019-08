Poliisi haluton kommentoimaan uusien kameratolppien vaikutusta – Ensin odotetaan tietoja nopeuksien alenemisesta ja kolarien vähenemisestä

Mitä tuota salailee, valtio saa vuodessa satoja tuhansia ellei jopa miljardin verran sakkoeuroja lisää tuhlattavaksi. Ikävintä tässä Punavuoren vihervassareiden "liikennekiusaamisessa" ovat kovasti lisääntyneet aivan turhat ajokiellot. Tolpat asennetaan nykyään niin oveliin paikkoihin että tahattomia pieniä ylinopeuksia tulee väkisinkin. Kun niitä on 2-3 kpl kahdessa vuodessa niin poliisi lätkäisee max 6 kuukauden ajokiellon. On pikkuisen hankalaa lähteä Yli-Iin peräkylältä Ouluun töihin, terveyskeskukseen tai kauppaan kirkolle kun linja-autot eivät kulje eivätkä taksit nykyään tule hakemaan kauempaa kyliltä. Eihän siinä mitään totta kai me ajetaan edelleen omalla autolla pakolliset ajot ja toivotaan ettei ole ratsioita, joita onneksi on kuitenkin aika harvoissa paikoissa. Jospa Jussi korjaa tämänkin vassareiden laatiman tyhmyyden.