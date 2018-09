Poliisi esittää vangittaviksi kahta Airiston Helmeen kytkeytyvää miestä - epäillään törkeästä rahanpesusta

Poliisi esittää vangittaviksi Airiston Helmen entistä hallituksen jäsentä ja toista firmaan kytkeytyvää miestä. Heitä epäillään törkeästä rahanpesusta Paraisilla vuonna 2007.

Viikonloppuna Turun saaristossa tehtiin etsintöjä 17 kohteessa lukuisten poliisien ja muiden viranomaisten voimin. Poliisi kertoi viikonloppuna, että kaikki etsinnät tehtiin epäiltynä olevan suomalaisen osakeyhtiön kiinteistöihin. Silminnäkijähavaintojen mukaan ainakin osa etsinnöistä tehtiin kiinteistöihin, jotka omistaa Airiston Helmi -niminen yhtiö. Toinen vangittavaksi esitetyistä miehistä on toiminut yhtiön hallituksessa ja toisella taas on puhelinliittymä, joka on yhtiön nimissä.

Yhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä, ja yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.