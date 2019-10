Poliisi epäilee törkeitä veropetoksia Kiinan valtioon kytkeytyneessä Tampereelta johdetussa mediatoimistossa

Rikosepäilyn kohteena olevan yhtiön tytäryhtiö pyörittää Suomessa Radio Classicia

Poliisi epäilee törkeitä veropetoksia tamperelaisessa mediayrityksessä, jonka toimintaa Kiinan valtio on rahoittanut. Rikosepäilyn kohteena oleva GBTimes-yritys julkaisee Kiinaa käsittelevää julkaisua, ja sen tytäryhtiö pyörittää Radio Classicia.

Helsingin Sanomien elokuussa julkaisemassa jutussa yhtiön toimitusjohtaja kertoi, että yrityksen toiminnan tarkoituksena on monipuolistaa kuvaa Kiinasta, jota hänen mukaansa on länsimediassa demonisoitu.

Käräjäoikeuden julkisten tietojen mukaan toimitusjohtajaa, 59-vuotiasta kiinalaismiestä epäillään törkeistä veropetoksista vuosina 2012–2016. Avunannosta törkeään veropetokseen vuosina 2012–2015 epäillään 56-vuotiasta suomalaismiestä, joka on toiminut ainakin yrityksen edustajana, eli prokuristina. Miesten ja yrityksen omaisuutta on pantu vakuustakavarikkoon yhteensä yli 700 000 euron edestä.

Toimitusjohtaja Zhao Yinong ei ole vastannut STT:n sähköpostitse ja puhelimitse tekemiin yhteydenottopyyntöihin. Suomalaismies kiistää rikoksen, mutta tämän enempää hän ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

Vakuustakavarikko on ensimmäisen kerran määrätty jo 27. kesäkuuta, ja sitä jatkettiin torstaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Tutkinnanjohtaja Kirsi Silomäki ei halunnut kommentoida tutkintaa.

Kiinan valtion radioyhtiö irtisanoi sopimuksensa

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna yli 9,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto alle 274 000 euroa. Uusimman tilinpäätöksen mukaan yhtiössä alkoi vuonna 2017 vuosia 2013–2018 koskeva verotarkastus.

Reuters kertoi vuonna 2015, että Kiinan valtion omistama China Radio Internationalin (CRI) tytäryhtiö omisti GBTimesista 60 prosenttia. Reutersin jutussa toimitusjohtaja Zhao kertoi CRI:n maksavan yhtiölle vuosittain useita miljoonia euroja radio-ohjelmien tuottamisesta. GBTimesilla on Reutersin mukaan ollut toimintaa Suomen lisäksi ainakin Italiassa ja Unkarissa.

Tilinpäätöksen mukaan CRI irtisanoi sopimukset sen kanssa joulukuussa 2018, mikä johti henkilöstön irtisanomisiin tämän vuoden tammikuussa.

HS:n elokuisessa jutussa Zhao sanoo, ettei tiedä, miksi rahoitus katkesi. Haastattelussa ei puhuta rikosepäilystä, vaikka poliisin esitutkintaan liittyvä vakuustakavarikko oli määrätty jo kesäkuussa ja verotarkastus alkanut vuonna 2017.

Reuters: Liiketoimintamalli sama ympäri maailman

Reuters kertoi vuonna 2015 laajassa selvityksessään, että GBTimes on osa kansainvälistä Kiina-myönteistä julkaisuverkostoa, jota johdetaan Tampereen lisäksi Melbournesta ja Los Angelesista. Liiketoiminta on kaikissa samanlainen: Kiinan valtion kanssa yhteistyötä tekevä yrittäjä luo paikallisen median, josta 60 prosentin omistusosuus on CRI:n kokonaan omistamalla tytäryhtiöllä, Reuters kirjoitti.

Reutersin mukaan sen tiedot perustuvat maailmanlaajuisesti kerättyihin yritysasiakirjoihin.

Julkaisuverkosto on yksi esimerkki siitä, miten Kiina pyrkii vaikuttamaan julkiseen mielipiteeseen maan rajojen ulkopuolellakin. Yhdysvaltojen johtaviin Kiina-asiantuntijoihin kuuluva David Shambaugh George Washington Universitystä arvioi vuonna 2017 Financial Timesille, että Kiina käyttää "pehmeään vaikuttamiseen", eli mielipiteen muokkaamiseen eri keinoin vuosittain 10–12 miljardia dollaria.

HS:ssa Zhao kiistää, että GBTimes tai verkosto olisi luotu Kiinan valtion aloitteesta. Hän sanoo, että koko verkoston takana on ollut hänen ideansa.