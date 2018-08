Poliisi ei tilastoi, yhdenvertaisuusvaltuutettu kaivoi tiedon tunneissa: pakkopalautetuista 85 % turvapaikanhakijoita

Tämä tilanne on kyllä yksi suuri farssi. Meidän yhteiskunnan on lähdettävä siitä, että ei tule ensimmäistäkään palautusta koskaan. Tähän päästään sillä kun Suomi ottaa vuosien tauon jälkeen taas omat rajat valvontaan ja sieltä meidän maan rajoilta ei tulla enää läpi. Ei tarkoittaa jatkossa ei. Uskomatonta resurssien ja verorahojen haaskausta tuo palauttelu. Sieltä ei tule päästä rajasta yhdenkään arveluttavan tapauksen läpi ja ne jotka pääsevät, niin täytyy olla täydelliset paperit että on tulossa liikematkalle, lomailemaan tai jokin muu meidän yhteiskunnan hyvinvoinnille olennainen syy. Tuo EU:lta komentojen ottaminen tulee torjua ja niinhän ne tekee jo muutkin kuten Italia, Puola ja Unkari.

Kuinka monta Unkari on palauttanut tänä vuonna? Aika vähän kun sieltä ei tule rajasta porukat läpi ensinkään. Veronmaksajat kiittävät ja käytetään yhteiskunnan rahat omaan maahan. Ja aina löytyy niitä jotka haluavat auttaa koko maailmaa ja heillä yleensä sitten on myös sitä rahaa ja silloin voi omatoimisesti suorittaa tarvittavat toimenpiteet kuten tehdä lahjoituksia.