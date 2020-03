Poliisi aloittaa videosarjan poikkeusolojen ja koronavirustilanteen vaikutuksista – kotihälytykset lisääntyneet hieman poikkeustilan aikana

Poliisi aloittaa kertomaan sosisaalisessa mediassa poikkeusolojen ja koronavirustilanteen vaikutuksista poliisin toimintaan, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä rikollisuuteen. Poliisihallituksen mukaan videot keskittyvät kertomaan ajankohtaisesta valtakunnallisesta tilanteesta ja sen kehityksestä.

Tilannekuvakatsauksia julkaistaan poliisin sosiaalisen median kanavissa kaksi kertaa viikossa maanantaisin ja perjantaisin. Videoiden tavoitteena on vastata kansalaisille ajankohtaisen tiedon tarpeeseen.

Poliisin ensimmäinen video julkaistiin perjantaina ja se käsittelee selkokielellä miten kokoontumisrajoituksia tulkitaan.

Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimo kertoo, että poliisille viikko on merkinnyt poliisitoiminnallisten järjestelyjen ja toimintamallien pohdintaa. Poliisin on pitänyt miettiä muun muassa miten fyysisten kontaktien välttämiseksi pystytään lisäämään poliisin sähköisten palvelujen käyttöä ja palvelemaan myös riskiryhmiä. Esimerkiksi Järvenpäässä asia on ratkaistu palvelemalla riskiryhmiä aamuisin.

Poliisi suosittelee käyttämään ensisijaisesti sähköisiä palveluja, kuten sähköistä rikosilmoitusta ja lupapalveluja. Neuvontapalvelusta saa tietoa puhelimitse. Poliisiasemilla pyydetään vierailemaan vain välttämättömissä tilanteissa tartuntariskin minimoimiseksi.

Poliisihallituksen mukaan vajaan viikon voimassa olleiden poikkeusolojen aikana kotihälytystehtävien määrä on valtakunnallisesti hieman kasvanut ja omaisuusrikosten määrä hieman laskenut aiempien vuosien samaan ajankohtaan verrattuna.

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo muistuttaa, että rikolliset pyrkivät hyötymään koronavirustilanteesta erilaisilla aiheeseen liittyvillä petoksilla niin tosielämässä kuin tietoverkoissakin.

‒ Tilanteeseen pätee sama ohje kuin muuhunkin petosrikollisuudelta suojautumiseen, eli terve epäilys erilaisten tuntemattomien tahojen yhteydenotoista on aina tarpeen, Heikinheimo sanoo.

Poliisi valvoo poikkeusolojen vuoksi annettuja rajoituksia muiden tehtäviensä ohessa. Heikinheimo toteaa, että suomalaiset ovat poliisin näkökulmasta noudattaneet annettuja ohjeita ja kieltoja hyvin, eikä poliisin ole tarvinnut puuttua kuin korkeintaan neuvomalla.

‒ Meidän jokaisen tulee noudattaa annettuja ohjeita ja kieltoja viruksen leviämisen estämiseksi, ja kysyä viranomaisilta tarvittaessa lisäohjeita jos jokin on epäselvää, Heikinheimo sanoo.

Poliisi on koonnut poikkeusoloihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Koronavirus-sivulleen.