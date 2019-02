Poliisi aloittaa raskaan liikenteen tehovalvonnan koko maassa – Tarkoituksena on puuttua muun muassa puhelimien ja tablettien käyttöön

No joo. Kuulostaa oudolta että resursseja sidotaan "vähemmän tärkeään" rekkavalvontaan kun saman aikaisesti esim. Oulun laitoksella on ainakin poliisin oman ilmoituksen mukaan kymmenkunta laajoja seksuaalirikossarjoja tutkittavana, ja niissä on kai yli 10 ulkomaalaista tutkintavankia. Sen tietää että siinä on arpeetia tulkkien kanssa melko isolle porukalle ainakin vuodeksi. Ja juurikin viime viikolla uutisissa kerrottiin ylimmän Poliisipomon suulla, että poliisi kartoittaa paraikaa koko maassa vanhusten hoito- ja palvelutaloissa mahdollisesti tapahtuneet rikosepäilyt. Sen tietää kysymättäkin että on iso savotta ja tarvitsee paljon tekijöitä pitkäksi aikaa. Ei siinä mitään kyllä raskasta liikennettä pitää seurata ja valvoa ja sakottaa tarvittaessa kuljettajia mutta jotenkin outoa ja ristiriitaista on poliisin toiminta. Samanaikaisesti kun valitetaan julkisuudessa niukkoja resursseja kahmitaan kuitenkin lisää laajoja tehtäväkokonaisuuksia. Eikö tuollainen valtakunnallinen rekkaralli olisi voinut odottaa parempaa hetkeä vaikka puoli vuotta. Ai niin, ovella olevat vaalit taitaa olla taustalla. Pääministeri ja valtiovarainministeri että S. Terho varmaan antavat tulikomentoja poliisille, ja siellä ollaan heti asennossa; -Kyllä Herra ministeri, näin teemme herra ministeri...Kerta kaikkiaan ihmeellistä venkoilua kun Poliisipomon suulla tosiaan valitettiin vain muutama viikko sitten ylen niukkoja resursseja. Henkilöstöä ei kuulemma riitä tutkimaan enää kaikkia rikosilmoituksia vaan pienempiä ja vähän isompiakin laitetaan mappi "ööhön" sekä poliisin omilla että syyttäjän päätöksillä, eli ei tutkita.