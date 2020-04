Pohjola Sairaala tarjoaa henkilöstönsä työpanosta koronapandemian vastaiseen työhön – osa henkilöstöstä aloittaa tartuntaketjujen jäljittämisen jo lähipäivinä

Pohjola Vakuutuksen omistama Pohjola Sairaala lahjoittaa henkilökuntansa panosta terveydenhuollon tehtäviin, jotka ovat koronakriisin aikana yhteiskunnallisesti kriittisiä. Pohjola Sairaala tarjoaa arviolta 50–100 henkilön työpanosta koronakriisin helpottamiseen.

– OP Ryhmä haluaa kantaa vastuunsa myös tässä tilanteessa ja tukea kriittisiä terveydenhuollon toimintoja. Yksityisen terveydenhuollon liiketoimintaympäristö on muuttunut nopeasti, Pohjola Sairaalan hallituksen puheenjohtaja ja Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Olli Lehtilä kertoo tiedotteessa.

Ensimmäiset henkilöt aloittavat jo lähipäivinä väliaikaisissa työtehtävissä ja auttavat muun muassa tartuntaketjujen jäljittämisessä. Pohjola Sairaala maksaa henkilöstön palkat työskentelyajalta.

– Olemme käyneet keskustelua avun tarjoamisesta ja sen tarpeesta hyvässä yhteistyössä Sosiaali- ja Terveysministeriön sekä sairaaloiden kanssa, Pohjola Sairaalan toimitusjohtaja Markus Torkki kertoo.

Koronapandemia on aiheuttanut julkiselle terveydenhuoltosektorille ennen näkemättömiä haasteita ja sairaaloiden henkilöstö on kovan paineen alla.

Samaan aikaan tapaturmien määrä on poikkeusoloissa merkittävästi vähentynyt. Tämä johtuu muun muassa siitä, että urheiluharrastuksia on rajoitettu ja työtapaturmien määrä on vähentynyt etätöiden myötä. Pohjola Sairaaloissa asiakaskäyntien määrä on vähentynyt noin 50 prosenttia.

– Kartoitamme parhaillaan yhdessä, missä suurimmat tarpeet ovat ja pyrimme kohdentamaan apumme sinne. Esimerkiksi tartunnan saaneiden altistusketjujen jäljittämiseen tarvitaan lisäresursseja ja osa henkilöstöstämme aloittaa näissä tehtävissä jo lähipäivinä, Torkki kertoo.