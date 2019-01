Pohjoismyrsky puhaltanut illasta alkaen: Ajokeli muuttui erittäin huonoksi – sähkökatkot vaivasivat illalla Oulun seudullakin

Ilmeisesti Perämerellä on nyt tehty uusi merkitsevän aallonkorkeuden ennätys. Edellinen ennäty 4,4 metriä mitattiin Eino-myrkyn aikaan 17.11. 2013. Perämerellä rekisteröitiin kuitenkin jo eilen 31.12. noin 5,0 metrin merkitsevä aallonkorkeus ja juuri nyt merkitsevä aallonkorkeus on taas 5,0 metriä (laskennallinen yksittäisen aallon maksimikorkeus jopa 9 metriä). Ennusteissa on kello 23:ksi jopa 5,3 metrin merkitsevää aallonkorkeutta joka olisi selvä uusi ennätys.

On mahdollista että ennätys rikkoutuu Selkämerelläkin. Siellä nykyinen ennätys on 6,5 metriä (26.12.2011) mutta ennusteissa on jopa 8 metriä huomisen puolella kello 3:ksi, mutta näyttää vähän siltä että se ennuste ei ehkä ihan toteudu, mutta uusi ennätys on hyvinkin mahdollinen.