Pohjoismaiden ministerineuvokseen valittu Paula Lehtomäki: Tavoitteena purkaa rajaesteitä, jotta liikkuminen maasta toiseen olisi helpompaa

Valtiosihteeri Paula Lehtomäki (kesk.) on valittu Pohjoismaiden ministerineuvoston uudeksi pääsihteeriksi. Lehtomäki on ensimmäinen nainen, joka on valittu pääsihteeriksi.

Lehtomäki aloittaa tehtävässä maaliskuussa. Kausi kestää neljä vuotta.

– Tehtävääni kuuluu sihteeristön johtaminen ja Pohjoismaiden yhteistyön valmistelu. Pohjoismaisella yhteistyöllä on suuri merkitys ja toivon, että voin vahvistaa sitä, Lehtomäki sanoo.

Yhteistyö on hänen mukaansa laaja-alaista. Neuvosto nimittäin koostuu useista ministerineuvostoista. Esimerkiksi työelämän ministerineuvostossa pohditaan ajankohtaisia haasteita ja edistetään yhteistyötä.

– Tavoitteena on työnteon helpottaminen. Muun muassa rajaesteitä puretaan, jotta muutto maasta toiseen olisi helpompaa niin työntekijöiden kuin liike-elämänkin kannalta.

Siihen Lehtomäki ei ota kantaa, tuleeko neuvoston työ vaikeutumaan Ruotsin vaalituloksen jälkeen.

– Toivon, että vuosikymmenten mittaista traditioiden jatkumoa ei katkaistaisi. Tarkoituksena ei ole ottaa takapakkia.

Hän lisää, että jäsenvaltiot päättävät yhdessä Pohjoismaiden suunnasta.

Juha Sipilän valtiosihteeri

Pohjoismaiset yhteistyöministerit valitsivat Lehtomäen tehtävään keskiviikkona. Ruotsi toimii parhaillaan ministerineuvoston puheenjohtajana.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) valtiosihteerinä toimiva Lehtomäki on aikaisemmin toiminut muun muassa ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä vuosina 2003−2007 sekä ympäristöministerinä vuosina 2007−2011.

Pohjoismaisen yhteistyön ministerin Anne Bernerin (kesk.) mukaan Lehtomäki on erittäin pätevä tehtävään entisenä ministerinä ja kansanedustajana.

– Valinnan myötä voimme entistä vahvemmin kehittää ja edistää Suomelle tärkeää Pohjoismaista yhteistyötä, Berner sanoo.

Lehtomäki aikoo jatkaa työtään valtiosihteerinä maaliskuuhun asti.

– Edessä on vielä monia isoja kokonaisuuksia, jotka hoidan maaliin saakka, Lehtomäki sanoo.

Lehtomäen tarkoituksena on muuttaa Kööpenhaminaan perheensä kanssa. Perheeseen kuuluu aviopuoliso sekä vuosina 2005, 2007 ja 2011 syntyneet lapset.