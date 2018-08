Pohjoismaiden ensimmäinen naisimaami haluaa tuoda tasa-arvon takaisin islamin tulkintaan

Suomessa vierailevan tanskalaisimaami Sherin Khankanin mielestä tasa-arvo on Koraanin ydin eikä ajatus ole uusi islamilaisessa historiassa.

- Uskon, että sukupuolten välinen tasa-arvo on Koraanin perusviesti, mutta patriarkaaliset tulkinnat ja rakenteet ovat muuttaneet sitä ja ohjailleet islamin ja feminismin kahtiajakautumista, Khankan sanoo STT:lle Helsingissä.

Naisimaamius aiheuttaa muslimien keskuudessa eriäviä mielipiteitä. Puoliksi suomalainen ja puoliksi syyrialainen Khankan kertoo, että naiset ovat johtaneet rukouksia jo profeetta Muhammedin aikana, mutta islamin toinen kalifi Umar kielsi tämän naisilta profeetan kuoleman jälkeen.

- Kun muslimit tänä päivänä kieltävät naisten perusoikeuden toimia muslimijohtajina ja naisimaameina, he eivät oikeastaan seuraa profeetan jalanjälkiä, vaan toisen kalifin, joka tunnettiin naisten syrjimisestä.

Khankan on Pohjoismaiden ensimmäinen naisimaami ja hän perustanut Kööpenhaminaan naisten moskeijan, joka avattiin pari vuotta sitten. Moskeijassaan ja työllään Khankan ajaa yhdeksää reformia, joista hän on keskustellut tänä vuonna muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa. Muutoksilla hän ajaa naisimaamiuden lisäksi tunnustusta naisten oikeudelle avioeroon ja avioliittoon muun kuin muslimin kanssa.

- Koraani ei ole staattinen kirja, se on dynaaminen. En usko, että se on lakikirja. Uskon, että se on kirja, joka voi inspiroida monilla eri tasoilla, Khankan sanoo.

- Meidän täytyy tulkita Koraania meidän ajassamme ja meidän yhteiskunnissamme.

Vastustusta eri suunnista

Khankan saa kritiikkiä islamofoobikoilta ja fundamentalisteilta uskonnon sisällä. Pohjoismaiden ensimmäinen naisimaami kertoo, että hän haluaa keskittyä tukeen, jota hän ja hänen perustamansa Mariam-moskeija ovat saaneet. Hän mainitsee, että esimerkiksi indonesialainan suurimaami on siunannut naisten moskeijan.

- Olemme saaneet vastustusta. Kun rakenteita ja vallantasapainoa muutetaan, ihmiset harmistuvat ja vastustavat. En ole saanut tappouhkauksia muulta kuin radikaalilta äärioikeistolta, Khankan sanoo.

Hänen mukaansa vastustus on ollut maltillista, ja muut tanskalaiset imaamit ilmaisevat erimielisyytensä maltilla. Erityisesti se, että Khankan vihkii pareja eri uskonnoista, on ollut monille imaameille arka aihe.

Joskus on vaikea ajatella, että muutos olisi mahdollinen ja että näkemys islamista sortavana uskontona voitaisiin muuttaa, Khankan sanoo.

- Uskon, että aktivismilla voimme muuttaa asioita. Meidän täytyy vain toimia.

Kun Khankanin alle kouluikäiseltä tyttäreltä oli kysytty, mikä imaami on, hän oli vastannut, että se on nainen, joka tekee hyviä asioita. Khankanin mielestä tytön vastaus on hyvä esimerkki siitä, kuinka käsitykset voivat muuttua.