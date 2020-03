Halvemmaksi tulee pitkällä tähtäimellä ajella vanhat autot loppuun. Maapallo ei kestä jatkuvaa uutta tuotantoa. Nämä auto jutut lähteekin valmistajista, siellä hän se näkyy heti miinuksena kun vanhat käytetään loppuun ja jutut turvallisuussyistä on hölynpölyä, meillä on katsastukset joka vuosi autoille, ei ne huonoja autoja ole vaikka on ikää.