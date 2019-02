Pohjoisen junat ovat myöhässä kaksi–kolme tuntia, Oulusta lähtenyttä junaa jouduttiin hinaamaan

VR:n junaliikenne sujuu tällä hetkellä roimasti aikatauluistaan jäljessä. Monet junat eri puolella maata ovat myöhässä useita tunteja.

Neljän jälkeen iltapäivällä Tampereelta Turun satamaan lähtenyt Intercity-juna 924 oli aikataulustaan myöhässä yli kaksi tuntia, joten junassa olevat matkustajat eivät ole ehtineet Turun satamasta lähtevään laivaan.

Iltalehden haastattelussa VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnanmaa toteaa, että matkan varrella on tapahtunut useita ikäviä asioita, jotka ovat viivästyttäneet matkaa.

Turun satamaan matkalla ollut juna joutui hinaamaan Oulusta lähteneen junan Toijalaan asti. Sen vuoksi molempien junien aikataulut jäivät kaksi tuntia jälkeen. Teknisten vikojen lisäksi myös yksi junassa ollut matkustaja oli saanut sairauskohtauksen, joka sekin viivästytti matkaa.

Alkuillasta Tampereelta Turun satamaan lähtenyt Intercity-juna 928 sekin on vajaan tunnin myöhässä. Juna on lähtenyt Tampereelta kello 18.11 ja aikataulun mukana sen olisi pitänyt saapua Turun satamaan 20.07.

Kalustoa jouduttu odottamaan

Intercity-juna 29 Helsingistä Ouluun on myöhässä noin kolme tuntia kaluston odotuksen vuoksi. Juna on lähtenyt Helsingistä kohti Oulua kello 18.42.

Myöhässä on myös Helsingistä Rovaniemelle kulkeva Intercity-juna 27. Juna on lähtenyt liikkeelle Helsingistä kello 15.24, ja se on VR:n mukaan myöhässä noin kaksi ja puoli tuntia viivästyneiden lähtövalmisteluiden vuoksi.

VR:n aikataulun mukaan junan pitäisi olla Rovaniemellä illalla yhdentoista jälkeen.

Myöhässä on myös Intercity 24, joka on lähtenyt Oulusta kello 11.55 kohti Helsinkiä. Juna on myöhässä lähes kolme tuntia teknisen vian vuoksi.

Myös Helsingistä Vaasaan lähtenyt Pendolino 47 on noin puoli toista tuntia myöhässä. Tämä juna on lähtenyt Vaasasta kello 16.24. Myöhästymisen syyksi kerrotaan radalle rikkoutunut juna.

Junaliikenteen häiriötiedotteita voi seurata VR:n nettisivuilta.

Juttua korjattu kello 21.20: Juttuun on lisätty, että Turun satamaan matkalla ollut IC-juna 924 oli lähtenyt Tampereelta.