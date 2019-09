Pitkän linjan metsäteollisuusosaaja Annica Bresky Stora Enson johtoon

Miksi ihmeessä työnantajan maksaman lisäeläkkeen pitäisikään pienentää eläkettä, kun eihän se pienennä lakisääteisiä eläkevakuutusmaksujakaan? Sitähän lisä juuri tarkoittaa, että se on lakisääteisen eläkkeen päälle tuleva osa.

Tunnetko Sundströmin, kun tiedät onko hän kapitalisti vai sosialisti? Työtehtävänsä perusteella hän on palkollinen, eikä Stora-Enson omistaja. Rouvani sen sijaan on varmasti kapitalisti, koska hän oikeasti omistaa mm. Stora-Ensoa.

Joissain yhtiöissä on vielä käytössä vanhoja eläkesopimuksia, joiden turvin työntekijän on mahdollista päästä eläkkeelle nuorempana kuin muuten pääsisi. Lisäeläkkeitä käytetään lisäksi johdon työsopimuksissa. Koska lisäeläkkeen maksaa pörssiyritys, asia on täysin omistajien ja palkollisen välinen sopimuskysymys, jossa ei tarvita mitään asiaankuulumattomien sivullisten huutoäänestystä. Siksi minäkin lopetan tähän, koska meillä UPM on minun salkussani ja STE Rouvalla, joten hän käyttää puheoikeuttaan yhtiökokouksessa, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

