Pitkäaikaistyöttömien palveluissa testataan uusia taloudellisia kannusteita – Suomessa on yhä noin 65 000 yli vuoden työttömänä olleita

Lähtökohta on jo ihmisarvoa loukkaava. Mitään pitkäaikaistyöttömiä ei ole vaan kyse on aivan tavallisista aikuisista henkilöistä jotka ovat vuosia taistelleet Te-toimistoa vastaan. Heitä on loukattu milloin milläkin ns. työllisyystoimella jossa Te-toimiston työntekijä ryhtyy päättämään asiakkaan täysin henkilökohtaisista asioista. Taloudellisesta kannustamisesta on yksi esimerkki aktiivimalli joka on pelkkä sosiaaliturvan alennus työnhakijaa syyllistämällä. Jokainen työtekijä toivoo normaalia työsuhdetta eikä näitä epäaitoja joita taas tarjotaan. Lisää vihaa ja ahdistuneisuutta hyvyyden nimissä, sitä se ollut jo vuosien ajan.

On ihan turhaa pyytää poistamaan nämä "kannustimet" ja tarjoamaan kaikille työnhakijoille niin sanottua täsmäkoultusta jossa työnantaja on mukana. Työsopimuksen jälkeen työnohjauksen tarve voi korostua. Työttömien terveyden ja henkisen hyvinvoinnin kannalta turvallinen ja kyseenalaistamaton sosiaaliturva on äärimmäisen tärkeä.