Pitkäaikaissairauksien lääkkeistä vain puolet otetaan niin kuin lääkäri on määrännyt – Lääke on liian kallis tai tuttavalla on huonoja kokemuksia lääkkeestä

Jos sinulle on määrätty reseptilääkettä, olet varmaan ollut lääkärin vastaanotolla kertomassa vaivoistasi. Lääkärin työtä on arvioida sairautesi laatu sen tiedon mukaan, mitä kerrot ja mitä hän tutkimuksillaan (kuuntelu/palpointi/aistitoiminnot/refleksit/liikkuvuus yms.) saa selville. Sinun osuuttasi on siis mahdollisimman hyvä ja avoin omien oireidesi kuvaus. Diagnoosin tekee lääkäri, miellyttääpä se sinua tai ei. On myös itsellesi parhaaksi syödä sinulle määrättyjä lääkkeitä ainakin kuukausi, että näet tehon.