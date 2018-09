Pitkä liuta Kittilän kuntapäättäjiä kokoontuu käräjille - kunnanjohtajan laitonta irtisanomista edelsi syyttäjän mukaan painostus ja uhkailu

Joukko kittiläläisiä kunnallispoliitikkoja kokoontuu tiistaina virkarikoskäräjille Rovaniemelle muistelemaan aikaa ennen ja jälkeen kunnanjohtaja Anna Mäkelän potkuja. Korkein hallinto-oikeus totesi toissa vuonna Mäkelän irtisanomisen laittomaksi.

Mäkelän vuoden 2014 potkuja edelsi muun muassa viiden kuukauden kuuleminen, joka syyttäjän mukaan oli käytännössä epäasiallista kohtelua. Syyttäjä vaatii yhteensä 14 silloiselle kunnanhallituksen jäsenelle ja varajäsenelle rangaistusta työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä.

- Mäkelää on painostettu ja määrätty vetämään pois (Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni) Palosaaresta tehty tutkintapyyntö, arvosteltu tutkintapyynnön tekemisen eli virkavelvollisuutensa johdosta. Mäkelää on kehotettu anteeksipyytämiseen ja kunnanjohtajan toimesta eroamiseen ja häntä on uhattu tutkintapyynnön tekemisellä, syyttäjä kirjoittaa työturvallisuusrikosta koskevassa syytekohdassa.

Ennen potkujaan Mäkelä oli tehnyt tutkintapyynnön hissiyhtiön toimitusjohtaja Palosaaren toiminnasta. Hissihässäkän ytimessä on se, syyllistyikö Palosaari väärinkäyttöön hissihankintojen kilpailutuksessa vuonna 2013.

Kesäkuussa Lapin käräjäoikeus katsoi, että Palosaari ei syyllistynyt rikokseen.

Oikeuden mukaan Palosaari toimi epäasiallisesti vuonna 2013, kun hän luovutti italialaisyhtiön luottamuksellisia tarjoustietoja itävaltalaisyhtiölle. Oikeus ei kuitenkaan pitänyt vuotamista luottamusaseman väärinkäyttönä.

Törkeästä virkarikoksesta syytteessä 27 kuntapäättäjää

Vielä pidempi syytettyjen penkki on kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille, joita syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vuosina 2014-2015. Tästä syytekohdasta syyttäjä vaatii rangaistusta yhteensä 27 paikallispoliitikon konkkaronkalle.

Törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä koskevan syytekohdan mukaan Mäkelälle ei muun muassa kerrottu kaikkia potkuihin johtaneita syitä. Syyttäjän mukaan Mäkelälle ei näin myöskään varattu mahdollisuutta tulla kuulluksi kaikesta, mikä mahdollisesti vaikutti irtisanomiseen.

Avunannosta kyseiseen rikokseen on syytettynä sihteeri tilapäisestä valiokunnasta.

- Tilapäisen valiokunnan jäsenet ovat osallistuneet Anna Mäkelän irtisanomista koskevan päätöksenteon valmisteluun, ja kunnanvaltuuston jäsenet ja varajäsenet ovat puolestaan osallistuneet päätöksentekoon, syyttäjä kirjoittaa.

Yhteensä kahdeksan kunnanhallituksen jäsentä tai varajäsentä on syytettynä perusmuotoisesta virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syyttäjän mukaan he joko valmistelivat päätöstä tai päättivät peruuttaa tutkintapyynnön toimitusjohtaja Palosaaren toiminnasta. Kunnanhallitus antoi kunnan edustajille syyttäjän mukaan myös omistajaohjausta, jonka tavoitteena oli palauttaa Palosaari hissiyhtiön johtoon.

Syyttäjä vaatii henkilöstä ja syytteistä riippuen rangaistukseksi ehdollista vankeutta tai sakkoja.

Jutusta on aiemmin pidetty valmisteluistunto. Tällöin selvisi kuitenkin, ettei kaikkia asiakirjoja ollut vielä edes laadittu ja oikeus oli saanut vain osittain syyttäjien listat oikeudenkäynnin riidattomista seikoista.