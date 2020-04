Pitääkö Suomen olla kriisissä omavarainen vai haetaanko hengityssuojaimia vaikka Kiinasta? – Suomi hyötyy kansainvälisistä verkostoista, mutta ne ovat myös riski

Otetaampa esimerkki:

Toimivan teollisuuslaitoksen arvo on 100 Me. Siis kiinteistö, laitteet, osaaminen.

Liikevaihto eli tuotteen myynti vuodessa vaikkapa 10 Me. Yhtiön kulut vuodessa 8 Me, tulos 2Me. Hyvin menee.

Valtion petturit myyvät ko laitoksen vaikkapa 15 Meurolla. Heidän logiikan mukaan se on hyvä kauppa, koska saadaan enemmän raha kuin liikevaihto on. Mihin unohtuu laitoksen arvo, ja monen vuoden tuotto, työllisyysvaikutus jne.

Nämä pikavoiton tavoittelijat pitäisi saada edesvastuuseen.