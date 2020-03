Pitääkö hälytyskelloja nyt soittaa lujaa vai onko tilanne "ei hätiä mitiä"? Eri maissa sovelletaan erilaisia virustorjuntastrategioita

Kansalaiset ovat koronaviruksen kanssa syystä hämmentyneitä ja epätietoisia. Suomen linja on ollut tietoiskumainen ja rauhoitteleva.

Yksi toimittajakoulutuksen opeista oli, että mielipidekirjoituksen kirjoittajalla on oltava mielipide.

Jos mielipidettä ei ole, teksti vaappuu laidasta laitaan tyyliin "toisaalta ja toisaalta". Sellainen pyörittely jättää lukijan ymmälleen: mitä kirjoittaja tahtoi ja mahtoi kirjoituksellaan sanoa?

Koronaviruksesta on mahdotonta muodostaa yhtä perusteltua mielipidettä. Kyseessä on siinä määrin massiivinen, moniulotteinen ja yllätyksellinen tapahtumavyöry ja uutisaihe.

Pandemiaksi julistettu epidemia on paikallinen, kotimainen ja kansainvälinen.

Paitsi terveyteen, se vaikuttaa rajusti talouteen, politiikkaan, urheiluun, kulttuuriin, liikkumiseen ja matkailuun sekä ihmisten arkiseen käyttäytymiseen ja kanssakäymiseen kaikkialla maailmassa.

Tartuntoja ja kuolleita suhteessa vähän

Hämmennystä lisää viranomaisilta, päättäjiltä ja asiantuntijoilta tulevien viestien ristiriitaisuus.

Ollaanko tässä nyt isoja rakenteita kaatavan katastrofin partaalla vai onko kyse vain ohimenevästä tautiaallosta, sellaisesta, jota muistellaan juhannuksena kaljapullo kourassa saunan terassilla?

Toistaiseksi sairastuneiden ja kuolleiden määrät ovat vähäisiä. Tätä kirjoitettaessa koko maailmassa on Kiina mukaan lukien vahvistettu noin 118 000 tartuntaa. Se on saman verran kuin Kuopiossa on asukkaita.

Kuolleita on maailmanlaajuisesti noin 4 200. Luku vastaa keskipohjalaisen Kaustisen kunnan asukaslukua.

Jos määrät suhteutettaisiin teelautasen kokoisessa ympyrägrafiikassa maapallon lähes kahdeksaan miljardiin asukkaaseen, koronaan sairastuneiden tai siihen menehtyneiden viipaleita ei näkisi paljaalla silmällä.

Nyt tulee se "toisaalta": Toisaalta tartunnat leviävät tunti tunnilta kulovalkean voimalla.

Koko Italia on julistettu sen vuoksi likimain poikkeustilaan. Saksassa liittokansleri Angela Merkel arvioi keskiviikkona, että 60–70 prosenttia maan väestöstä saa tartunnan. Ruotsissa epidemiologi ja professori Joacim Rocklöv on päätellyt, että ennen pitkää virus koettelee yli 50 prosenttia ruotsalaisista.

Suomesta tällaisia lausuntoja tai ennusteita ei ole juuri kuultu.

Eikö nyt olisi tarvittu yhteistä EU-linjaa?

Suomen virallinen linja on ollut maltillinen ja rauhoitteleva. Kansalaisille on teroitettu talonpoikaisia viisauksia. Käsiä pitää pestä, ja kättelyä on syytä välttää. Jos yskityttää, yskikää hihaan.

Korona ei ole isorokko eikä musta surma, mutta tavallinen sairastuvainen ei voi olla pohtimatta, olisiko edes Euroopan unionille pitänyt luoda pikavauhdilla yhteisesti noudatettavat ohjeistukset ja menettelytavat pandemiaksi yltyneen epidemian torjunnassa.

Nyt kotimainen "ei hätiä mitiä" antaa kansalaisille erilaisen viestin kuin muualla Euroopassa kumeasti soivat hälytyskellot.

Jopa Ruotsin-laivalla loppuviikosta pidettäviksi aiotut terveydenhoitajapäivät olivat ohjelmassa vielä tiistaina. Keskiviikkona ne peruttiin. Tampereella viikon päästä järjestettäviä lääkäripäiviä ei tiettävästi ole toistaiseksi peruutettu sen paremmin kuin sairaanhoitajapäiviä. Ne ovat vuorossa kahden viikon päästä Helsingin Messukeskuksessa.

Jos taloudesta puhutaan, Saksassa Angela Merkelin hallitus tukee maan koronan uhkaamaa teollisuutta miljardipaketilla, Suomessa Sanna Marinin (sd.) hallituksessa keskustellaan teoriatasolla, saattaako edessä jossain vaiheessa olla tilanne, jossa hallitusohjelmaan kirjattu elvytysmekanismi kenties laukeaa.

