Pitääkö bensan myyntiä rajoittaa, onko menovesi kohta kortilla? – "Samalla pitää tarkastella laajempaa kokonaisuutta, jotta ei vain nosteta kustannuksia"

Mitä yleisiä? Taksejako tarkoitat? Ei täällä landella eteläisessäkään Suomessa muita yleisiä liiku?

Koko hiilidioksidi-ilmastomuutosvääntö on aivan harhateillä. Heikkona kasvihuonekaasuna ja tärkeänä elämän kaasuna hiilidioksidin määrän kasvu on täysin haitatonta. Ihmisen päästämän hiilidioksidin osuus koko hiilikierrossa on vain 4%. Esiteollisena aikana hiilidioksidin (0,028% vol/280 ppm) osuus 33°C "kasvihuoneilmiössä" oli 2,1° C ja tällä hetkellä se on 2,4°C (0,041%vol/410 ppm). Eli hiilidioksidin vaikutus on saavuttamassa lakipistettään. Yhteyttävät eliöt voivat mainiosti ja siten myös me muut. Vesi eri olomuodoissaan ja latenttilämmöllään vastaa 26,6 ° po. ilmiössä.

Helpon resursseiltaan rajallisen energian pula meitä uhkaa fossiilisten polttoaineiden kulutuksen yhä kasvaessa mm. väestön kasvaessa ja sen kulutustottumusten muuttuessa yhä energiaa kuluttavampaan suuntaan.