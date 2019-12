Pisa-tutkimus: Suomi oli ainoa maa, jossa sekä lukutaito että tyytyväisyys elämään ovat korkealla tasolla – Andersson: "Tästä tuloksesta on syytä olla erityisen iloinen"

Eikö ministeriä huolestuta lainkaan lukutaito? Onnellisuus on tärkeää, mutta olisiko syytä miettiä muutakin? Jo nyt on ihan arjessa todettavissa, että moni nuori ei osaa kirjoittaa mitään oikein, normaalikirjoitus kirjoitetaan keppikirjaimilla, lauseenmuodostusta ei tunneta lainkaan ja lukutaito riittää yhteeen twiittiin yms. Sivun mittainen kirjoitus on ylivoimasta lukea ja siitä tuotettu teksti on loputon pötky sanoja ilman välimerkkejä ja lauseita. Toisaalta tuohan on tuttua juristien jutuista ja lainsäädännöstä.....ovatko kaikki huonosti lukevat ja kirjoittavat potentiaalisia juristeja?