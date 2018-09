Pikavippifirmat löysivät uuden vetonaulan: Markkinoivat näkyvästi usean vanhan luoton yhdistämistä – takaisinmaksussa summa voi yli triplaantua

Onhan se ihmeellistä, että maassa jossa lähes kaikki on kiellettyä tai luvanvaraista, sallitaan koronkiskonta. Paljon on talousasioissa lukutaidottomia, joille tarjotaan rahaa käsittämättömillä koroilla. Juuri näille ei velkarahaa saisi antaa ollenkaan, vaan heidät pitäisi ohjata hoitoon shoppailu- ja peliongelmiensa kanssa. Esimerkiksi Saksassa ei moista moraalitonta liiketoimintaa sallita. Valitettavasti Suomesta puuttuu perustuslakituomioistuin, jonka tulisi kieltää sopimaton liiketoiminta epäeettisenä ja hyvien tapojen vastaisena. Pikalainabisnes on huumekauppaan ja paritukseen verrattavaa toimintaa.