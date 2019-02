Pikavippien mainonta muuttunut entistä aggressiivisemmaksi – ministeri Häkkänen: "Täysin harhaanjohtavaa ja houkuttelee velkakierteeseen"

Tämä on sitä, jo Kokoomuksen ja Kataisenkin aloittamaa Suomen "kokoomuslaistamista".. Porvaristo hykertelee ja kaikki on kaupan ja vapaasti. Lait säädetty Kataisen hallitusten ja nyky-Sipilän hallituksen toimesta niin, että ei ole "valkokaulus-rikollisilla" mitään vastuuta mistään. Muutenkin yhteiskunnasta on kadonnut aika monelta "tavan ihmiseltäkin" hiljalleen vastuunkanto ja sehän johtuu vaan siitä, että maamme on tekemällä tehty kuin villiksi länneksi, tyyliin röyhkein ja voimakkain pärjää.. Ei eliitti/porvaristo "kaaoksessa" häviä mitään, painvastoin saa entistä enemmän kähmittyä rahaa. Tavan-kansalainen se ongelmissa on ja lakeihin, omaksi turvakseen on vaikea nojata, ne kun tehty kiemuraisiksi ja suojaamaan vain eliittiä.. Kaipaan todella sitä Suomea jossa olen saanut kasvaa ja se aika sijoittuu vuosikymmeniin ennen €uroopan unioniin liittymistä, joka unioni, kuin ponnahduslautana ja osaltaan on aloittanut maamme hyvinvoinnin alasajon ja myöskin kahtia-jakautumisen.. Kyllä "harmituttaa"..